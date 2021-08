Mida kujutab endast Graanul Investi suurosaluse ostnud investeerimisfond?

Mida see investeerimisfond endast kujutab? Tänavu märtsi lõpu seisuga oli 1990. aastal asutatud Apollo hallatavate varade maht ligikaudu 461 miljardit dollarit. Apollo ise kirjutab, et nende eesmärk on pakkuda klientidele oodatust suuremat tootlust üle terve riski- ja tasuvusspektri.

Apollo on noteeritud New Yorgi börsil, kust saab ühe fondiosaku osta 60,47 dollariga. Ootuspäraselt on ka enamik fondi investoreid - 60% - pärit Põhja-Ameerikast. Eurooplastele kuulub fondist vaid 17%. Lähis-Ida investoreid on 11%, Aasia investoreid 9% ning austraallasi 2%. Ülejäänud protsent kuulub erinevate Ladina-Ameerika riikide investoritele.