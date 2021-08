Krauss-Maffei Wegmanni (KMW) juhatuse liige Horst Rieder käis sel nädalal Tallinnas, et mai lõpus välja hüütud tehing lõplikult vormistada. Rieder usub, et KMW-d ja Milremit ootab ees väga hea koostöö. „Üks Milremi suuri eeliseid on see, et neil on noored ja uuendusmeelsed inimesed. Seetõttu ei tahtnud me ka ettevõttes suuremat osalust omandada – me ei taha hävitada siinset uuendusmeelsust,” ütles ta. Teadupärast omandasid sakslased Milrem Roboticsis 24,9% osaluse. Kuidas koostöö edasi läheb ja millised plaanid pooltel on, sellest saad lugeda alljärgnevalt.