Suur tükk Graanul Investist rändab ameeriklaste kätte

Graanul Investi suuromanikud on seni olnud Raul Kirjanen ja Anders Anderson. Eilse teate järgi müüvad nad suure osa ettevõttest USA ettevõttele Apollo Global Management. Tehingu tagamaad ei ole selged, samuti hind. Tõenäoliselt jääb see miljardi euro kanti. Alles hiljuti ütles Kirjanen meedias, et ostjaid ehk olekski, aga nad ei taha müüa. Nüüd on tuuled pöördunud. Miks küll?