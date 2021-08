Ravivigadest tingitud vaidlused on sagenenud. Jurist annab nõu, mida sellisel juhul teha

HUGO.legal jurist Merike Roosilehe sõnul on tal sel aastal olnud mitu raviveaga seonduvat kaasust. Peamiselt on pöördumise põhjuseks arstipoolne ettevaatamatusest või hooletusest patsiendile tervisekahjustusena tüsistuse tekitamine või vale ravitaktika ning patsiendi kaebuste alusel tegelike põhjuste välja selgitamata jätmine. Mitmel korral on avaldatud rahuolematust ka perearsti tegevusega seoses, kus perearstid ei suuna vajaliku abi saamiseks vastava eriarsti juurde või keelduvad tegemast täiendavaid uuringuid, et välja selgitada tervisehäire põhjused. Samuti on Roosilehe sõnul kurdetud selle üle, et arst on pannud vale diagnoosi, mis on edaspidi vajaliku eriarsti abi saamisel takistuseks.