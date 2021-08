Ettevõte lõi süsteemi, mis aitab tuvastada piiriüleseid maksupettusi ja maksude vältimise skeeme

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul tuleneb riikidevahelise teabevahetuse vajadus asjaolust, et liikmesriikidel on üha raskem kaitsta oma riigi maksubaasi, kuna maksuplaneerimise struktuurid muutuvad üha keerukamaks ning kasutavad ära kapitali ja isikute suurenenud liikuvust siseturul.

Uus süsteem ei mõjuta ainult riigiametnikke, juriste ja ettevõtjaid. Süsteem mõjutab tegelikult kõiki maksumaksjaid ja riigikodanikke, kuna direktiiv määrab, et kui isik on teadlik maksuskeemist või muudest maksupettustest, siis peab ta selle kohase info deklareerima.

Wisercati juhi Vassili Ljahhovetsi sõnul peitub uue süsteemi olulisus läbipaistvuse ja konkurentsi edendamises. „Süsteem soosib ausaid ja paljastab pettureid, see suurendab ausat konkurentsi ja võitleb maksupettuste JOKK-skeemidega,“ ütles ta. „Meil on hea meel, et saame anda oma panuse Eesti ühiskonna arenguks. Mida ausamalt ja läbipaistvamalt toimib riigi majandus, seda stabiilsem on ka riigi areng.“