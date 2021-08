Otsid aktiivse kogukonna ja põneva ajalooga mõisa? Saadaval on Noblessneri arendajale kuuluv arhitektuuripärl

„Meil on nii paks projekt kunstiteemalise osalusmõisa arendamiseks kokku kirjutatud,” räägib Vana-Antsla mõisa omanik Ivar Piirsalu (52), viidates käega vähemalt 30 cm paksusele paberipakile. Mõisa ostis ta vahetult enne seda, kui talle pakuti Tallinna ühe kiiremini kasvava ja praeguseks väga populaarseks saanud Noblessneri piirkonna arendusjuhi kohta. Enne seda oli ta valmis koos perega Vana-Antslasse kolima.

Kui Vana-Antsla mõis on passiivselt müügis, siis Eesti kinnisvaraportaalidest leiab praegu 25 mõisa avaliku müügikuulutuse. Kinnisvarabüroo Uus Maa uue, just unikaalse ja luksusliku kinnisvara vahendamisega tegeleva Luxumi büroo maakler Lii Salusaar rõhutab, et kuna tegu on väga erilise kinnisvaraliigiga, toimub aastas sellel turul väga vähe tehinguid, keskmiselt jääb nende arv viie-kuue kanti.