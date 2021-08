Tahad saada mõisahärraks või -preiliks? Üle Eesti on müügil vähemalt veerandsada arhitektuuripärli

Kui 1913. aastal oli Eestis 1245 mõisa peahoonet, siis 2004. aastaks oli neist Eesti mõisaportaali andmetel enam-vähem algkujul või äratuntaval kujul säilinud natuke üle 400 ehk kolmandik. Umbes pooled neist on heas või väga heas seisus.

Kui Vana-Antsla mõis on passiivselt müügis, siis Eesti kinnisvaraportaalidest leiab praegu 25 mõisa avaliku müügikuulutuse. Kinnisvarabüroo Uus Maa uue, just unikaalse ja luksusliku kinnisvara vahendamisega tegeleva Luxumi büroo maakler Lii Salusaar rõhutab, et kuna tegu on väga erilise kinnisvaraliigiga, toimub aastas sellel turul väga vähe tehinguid, keskmiselt jääb nende arv viie-kuue kanti. Viimane suurem mõisamüük oli 2020. aasta sügisel, kui omanikku vahetas Padise mõis. Salusaare sõnul jäi see tehing vahemikku 1–1,3 miljonit eurot. „Enne koroonat olid viimased mõisatehingud 2019. aastal, kui müüdi Pirgu ja Kiviloo mõisad – mõlema tehingu väärtus oli 600 000 euro juures,” lisab ta.