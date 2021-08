Ekspert: kuumalaine tõmbas kinnisvaraturul hoo maha, aga sügisel läheb ralli edasi

Aasta esimese seitsme kuuga oleme näinud siiski väga kiiret kasvu – võrreldes mulluse sama ajaga on tehingute arv suurenenud ligi 36% ning nende arv viimastel kuudel on tunduvalt ületanud varasemate aastate keskmist. Seega näeme jätkuvat trendi liikuda maale, mis on kinnisvaraturu kontekstis aidanud enim kaasa majade ja suvilate ning kruntide tehingute arvu kasvule.