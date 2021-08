Ministeerium soovib parvlaevad riigile osta. Aastane sääst oleks kuni üheksa miljonit eurot

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul saab 2026. aastal riigi ja TS laevade vaheline leping läbi, mis ühtlasi ongi parvlaevade riigile ostmise ajendiks. "Tuleviku vaadete osas on mõlemale mõistlikum otsus võimalikult varakult ära teha. Ehk kas jätkatakse nii, et laevad on edasi TS laevadel või ostab riik need ära, kes korraldab operaatori leidmiseks vajaliku hanke," selgitas Aas.

Laevade ära ostmine oleks Aasa sõnul majanduslikult kasulikum. Tänasest olukorrast lähtutud arvutused näitavad, et sääst võiks olla kuni 9 miljonit aastas.

"Riigil oleks lihtsam vanemaid laevu ümber ehitada, saaksime lihtsamini kaasata välisvahendeid. Näiteks Tõll on hübriidlaevaks ehitatud ning räägitakse ka Pireti ehitamisest. Kui rääkida ka Hiiumaast, siis pikemas perspektiivis miks ei võiks seal olla vesinikulaevad. Kõike seda on riigil lihtsam teostada," selgitas ta juhtides tähelepanu ka, et paremad laevad võrduvad keskkonnasõbralikum keskkond.

Materjalid on ministeeriumis Aasa sõnul ettevalmistatud. "Nii pea kui kabinetti pääseb, siis tahaksime seda mõtet ka teistele valitsusliigmetele tutvustada," rääkis ta ning lisas, et koroonaviiruse kriisi tõttu läheb kabinetis tavapäraselt kauem aega. Seega on Aasal raske öelda, millal jutule pääsetakse.

TS laevade juhatuse esimees Indrek Randveeri kommenteeris olukorda, et tegemist on riigi lepingujärgse õigusega, mis on kokkulepitud juba TS laevade loomisel.