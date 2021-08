Apollo Kino: koroonapassita enam kinno ei saa. Vaktsiinivastased läksid pöördesse

Paraku piiranguid lähemalt uurides selgus, et digikontrollita rakendub 50 inimese piirang tervele hoonele, mitte saalikaupa. “Tänases olukorras on pandud meid – tundub, et läbimõtlematult - fakti ette, et terve suure kino ja mitmete kinosaalide peale tohib kokku olla ainult 50 inimest. Sellisel juhul ei jäänud meile ühtegi muud võimalust, kui kontrollida kõigi inimeste digitõendit,” ütleb Ärm.