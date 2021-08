Circle K: bensiini hind jätkab kõrge nõudluse tõttu tõusu vaatamata nafta hinna stabiliseerumisele

„Kuigi toornafta varud USA-s möödunud nädalal pisut kasvasid, siis bensiini laovarud jätkasid mitmendat nädalat järjest kahanemist, andes seeläbi hoogu juurde naftatoodete hinnatõusule. Kuna bensiini nõudlus on endiselt oodatust suurem ning tootmismahud ei jõua nõudlusele järele, siis ei ole ka bensiini hinnalangust veel oodata. Küll aga on hetkel mõnevõrra koos toornaftaga alanenud diislikütuse hind ja selle trendi jätkumisel võiks oodata diislikütuse hinna odavnemist,“ selgitas Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Vahtrik lisas, et kuigi toornafta Brent hinnatase on 70 dollarit barrelist ringis ning oodatakse sel tasemel ka püsima jäämist, siis bensiini hind liigub jätkuvalt üles just suure nõudluse tõttu.