Eesti pank teenis rekordkasumi. Ligi pool müügist tuleb aga väga üllatavast riigist

„Tugev kasv Poolas annab tunnistust, et Eesti juurtega pank saab ka suurematel turgudel hästi hakkama. Oleme Poolas saavutanud tõelise läbimurde, mille üle on siiralt hea meel. Sealne edu annab juurde julgust vaadata ka uute turgude suunas,“ sõnas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja .

Inbanki tegevjuht lisas, et Poola kiire kasvu taga on peamiselt roheline finantseerimine. „Rohelise energia temaatika on Poola uusim trend. Meil oli piisavalt nutikust ja kiirust, et ära tabada perspektiivikas valdkond ning saada esimesena jalg ukse vahele. Olime üks esimesi Poola turul, kes hakkas pakkuma rohelise finantseerimise võimalusi väljaspool pangakontoreid,“ selgitas Põldoja.