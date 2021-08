Tippettevõtjad Eestist ja Euroopast panevad pead kokku, et tuua Paldiskisse tööstusinvesteeringuid

„Paldiski geograafiline asukoht on Eestis kordumatu, niisama kordumatu on selle piirkonna jätkuvaks arenguks ellu kutsutud konverents, mille eesmärk on näidata, miks tuleks tööstusinvesteeringuid pealinnast väljapoolegi tuua,“ sõnas Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuht ja konverentsi korraldaja Ester Tuiksoo.

Juba 2018. aastal, mil esmakordselt rahvusvahelisel skaalal „Teistmoodi Paldiski“ aset leidis tõdeti, et Paldiskil on edukaks rahvusvaheliseks koostööks palju väärtuslikku pakkuda - raudtee juurdepääs, kaks jäävaba sadamat, kaugus lennujaamast vaid 50 kilomeetrit.

”Täna pole enam kahtlustki, et Paldiski kuvand on sootuks teistsugune ning et tegemist on tulevikulinnaga, mida avastatakse igal tasandil aina rohkem. Jõudsalt on kasvanud nii Paldiski kui laiemalt kogu Lääne-Harju valla elanike arv ning samuti ka külastajate arv,” lisab Paldiski vallavanem Jaanus Saat.

Kui rääkida konverentsi „Teistmoodi Paldiski“ kesksetest teemadest ehk kõigest, mil eesliiteks rohe-, siis Paldiskist saab tulevikus erinevate rohetehnoloogiate kants. Selle nimel on kogu linn mitu aastat vaeva näinud ja peagi hakkavad esimesed tulemused endast ka märku andma. Seda näitab ka investorite kasvav huvi Paldiksi kui linna vastu.

Vallavanem loodab, et peale tööstuste hakkavad Paldiskit aina enam avastama ka kinnisvaraarendajad, sest rohevalla laiem eesmärk ongi luua siia terviklik ja kutsuv elukeskkond, kus pole vajaka millestki. ”Ikka selline, kus oleks nii töö- kui elukohti ning edukas innovaatiline ettevõtlus,” leiab Saat.

Täna on Paldiskis töös mitmed taastuvenergiaarendused ning pump-hüdrosalvesti positiivsed arengud võimendavad märkimisväärselt linna võimalusi juba lähitulevikus. Ettevõtluseks on piirkonnas võimalusi ääretult palju ja seda me oma konverentsiga soovimegi edasi anda, leiab Tuiksoo.