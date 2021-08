Lennundusettevõte toimis pea kaks aastat ilma finantsjuhi kohata, nüüd sai Nordic Aviation Group uue finantsjuhi

Nordic Aviation Groupi nõukogu esimees David O´Brock ütles, et Eteri Harringu kasuks kõneles suur töökogemus. Ta selgitas, et Harring töötas pikalt erasektoris, sealhulgas panganduses ning tal on olnud varasemalt kokkupuuteid erinevate ettevõtete ülevõtmistega ja liitmistega.