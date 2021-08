Kinnisvara hinnad Tallinnas ei kipu raugema. Koduostmine võib kujuneda keeruliseks

1Partner Kinnisvara tegevjuhi Martin Vahteri sõnul tõusevad kinnisvara hinnad praegu pea kõikjal läänemaailmas. „Ka Tallinna korteri 17-protsendiline hinnatõus on viimase kümnendi üks kiiremaid,“ ütles Vahter.

Vahter selgitab, et hinnatõusu taga on ühest küljest kiiresti kasvav majandus ja palgad, teisalt ka ehitushindade tõus. "Samuti mõjutab turgu üleüldine ebaselgus koroonarindel, mis paneb inimesi oma vahendeid käegakatsutavasse varasse paigutama,“ lisas Vahter ning juhtis tähelepanu, et kuigi hullu krabamist ei ole, siis võib hinnatõus muuta lähiajal kodu ostmise keeruliseks.