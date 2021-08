ERISAADE | Rail Balticut tahetaks veel kiiremini ehitada, aga projektid ei laeku Hispaaniast piisava kiirusega

„See on meie eesmärk jah, et hakkame 100% ostma taastuvelektrit. Mõistagi kogu Eesti ega ka Läti ja Leedu kogu elektritarne pole taastuvelekter, seetõttu keegi teine peab ikka jääma mitte taastuva elektri juurde. Aga tõenäoliselt selleks ajaks, kui me sõitma hakkame, on enamik toodetavast elektrist taastuvelekter. Seda tahame kindlasti. Muuhulgas, kui meie raudtee hakkab tulevikus täisvõimsusega tööle, võtame umbes kolm protsenti kogu Eesti elektritarbimisest. Ja see näitab, kui palju jääb fossiilseid kütuseid põletamata, kui hakkame nii reisijaid kui kaupa vedama,“ rääkis raudtee ehituse juht.

Rail Baltic Estonia juht Tõnu Grünberg rääkis Delfi „Erisaates“, et projekti edenemisega läheb üldkokkuvõttes hästi, kuigi ka probleeme jagub. Ta on hästi kursis, et kiiremat varianti maanteedel fossiilkütuste kasutamise vähendamiseks polegi, kui elektrit kasutava raudtee valmis ehitamine.

Rail Balticu trassil on enne rööbaste maha panemist vaja ehitada suur hulk viadukte ja ökodukte. Sel nädalal sõlmiti lepingud kolme taolise uue objekti ehitamiseks. Enne aasta lõppu tahetakse veel ehituslepinguid paika saada, kuulutada välja hanked ka Ülemiste ja Pärnu reisiterminalide ehitamisega pihta hakkamiseks. Raudteed Eestis rajava Rail Baltic Estonia juht Tõnu Grünberg nentis, et tegelikult tahetaks veel agressiivsemalt ehitada, kuid projektide valmimisel on tekkinud pudelikael. Juba lähiaastatel peavad Rail Balticu rajajad hakkama otsima rongifirmasid, mis raudteel sõitma hakkavad. Grünberg lubab, et rongide mahutavuses ei tohi tekkida Elroni laadset olukorda, kus näiteks rattaga reisijaid tuleks hakata välja ajama krõbedate lisatasudega. Saatejuht on Raimo Poom.

Sel nädalal teatas rail Baltic Estonia, et on sõlminud kolme raudtee trassi ettevalmistamiseks vajaliku viadukti ehituse lepingud. Kuid veel enne rööbaste maha panekuga alustamist on tegelikult olnud plaaniks üle 30 viadukti ja ökodukti rajamine nn kiirendatud korras. Grünberg nentis, et tahtmine ehitada on isegi suurem, aga on tekkinud pudelikael projekteerimisel.

„Valisimegi sellise strateegia Eestis, et kuna põhitrassi projekteerimine on pikk protsess ja need projektid ei saa valmis enne kui ehk järgmise aasta lõpus, osad veel hiljem, siis selleks, et reaalselt ehitama hakata, alustasime sildade ja ökoduktide ehitamisega. Sellega oleme nüüd edenenud ja kolmapäeval oli nüüd rõõmustavad sündmused, et saime allkirjastatud selle aasta esimesed lepingud kolme objekti jaoks. Ja loodame veel kolme objektiga sel aastal lepinguni jõuda ja teha veel terve hulga hankeid,“ rääkis Grünberg. „See näitab, et meil on reaalselt kopp maas ja töö on nüüd käima läinud. Meil on nende objektide jaoks juba raha eraldatud Euroopa Liidust.“

„Oleksime tahtnud ehituses veel agressiivsemad olla, kuid paraku pole see õnnestunud. Probleem on selles, et projektid pole laekunud õigeaegselt. See on tulnud sellest, et alloleva põhitrassi projekteerimine on viibinud. Meil teeb projekte suur Hispaania projekterimisfirma ja nad ei ole suutnud meile neid projekte üle anda. Kui pole projekti, siis ei saa aga omandada maid ja kui ei saa omandada maid, ei saa ehituslube. See ahel on natuke takerdunud praegu, kuid töö käib,“ seletas ta viivitust.

Eelmisel aastal kinnitati Euroopa Liidu seitsmeaastane eelarvekava aastateks 2021-2027, kus peaks laekuma põhiosa Rail Balticu ehitamiseks vajalikke vahendeid. Grünberg ütles, et raha on ehituse suuremahuliseks faasiks põhimõtteliselt olemas, kuigi viimasest otsast võib veel osa puudu olla.