Ekspert soovitab, kuidas kaitsta investeeringuid inflatsiooni eest: 3 varaklassi, mida nutikad omavad

Kuigi aastatagune baasmäär on tänu tervisekriisi puhkemisele mõnevõrra madalam, siis põhjust tulevikuväljavaadete osas skeptiline olla on kuhjaga. Tänu globaalse majanduse taasavamisele on tarbijanõudlus rekordkiirusel taastumas – tarneahela raskused, tööjõunappus ja kasvavad maavarade hinnad on viinud hinnad kasvuteele. Suurimad hüpped inflatsiooninumbrisse sisse vaadates on teinud kütuste hinnad (56%), kasutatud autod (30%) ja transportteenused (11%).

Kiire vaade kaugele minevikku

Kahekohalisi inflatsiooninumbreid nägime viimati 1973. aastal, kui Nixon tühistas kullastandardil oleva rahasüsteemi. Inflatsioon tegi tipu 9% juures ja taandus paari aastaga 5% kanti. Uus rahapoliitika vajas kohanemist uuele reaalsusele, mis põhines ainult USA valitsuse usaldusväärsusel, jättes hinnad kasvama ja ärisentimendi usalduse segadusse. 1980. aastal tegi inflatsioon oma tipu 15% juures.

Iga investor ja ratsionaalne inimene peaks siiski inflatsiooni olemusega arvestama. Vaadates tagasi 10-20 aastat, siis tegelikult ei ole inflatsioon olnud väga murettekitav. On esinenud hetkelisi kõikumisi, kuid keskpankadel on olnud pigem raske saavutada kaheprotsendist inflatsioonieesmärki. Inflatsioon on alati sellele alla jäänud. Rahapoliitika mõttes elame juba viimased 10 aastat erakorralisel ajal, kus keskpankade rahapoliitika on väga lõtv ning intressimäärad nullis või isegi negatiivsed.

Keskpankade senine rahapoliitika ei paista veel lähitulevikus muutuvat. Tänane olukord, kus ühe aastaga on rahapakkumise kasv teinud meeletu tõusu, on muutnud investorid murelikuks ja turul liiguvad spekulatsioonid, kas oleme liikumas hüperinflatsiooni suunas? Kas lähitulevikus on oodata kahekohalisi inflatsiooninumbreid? Inflatsiooni tõttu on igasugune reaalvarasid omav investor ratsionaalsetel kaalutlustel motiveeritud tegema investeeringuid varadesse, mis on inflatsioonikindlamad kui sularaha.