Alates esmaspäevast võib sisetingimustes ilma koroonapassita või negatiivse testita viibida kuni 50 ja välitingimustes kuni 100 inimest. Populaarne lõbustuspark Vembu-Tembumaa teatas augusti alguses oma sotsiaalmeedias, et tulenevalt uutest COVID-19 piirangutest on nad alates 9. augustist suletud. Mis on aga põhjuse tagamaad ning millise otsuse on teinud uute piirangute küüsis teinegi tuntud park - Lottemaa?