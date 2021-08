Veel mõnikümmend aastat tagasi oli väga tavaline, et kui on vaja koju süüa, siis seatakse sammud suurtesse toidupoodidesse. Viimastel aastatel on aga olukord kohati muutunud. Kuigi inimesed käivad endiselt usinalt poodides, siis võib ka üha rohkem näha tänavatel vuramas suurkettide toidukullereid, kes inimestele kaupa koduukseni veavad.

Müügiturg areneb aga kiiresti ehk järjest rohkem tekib Eesti turule kiirpoode. Veebruaris avas Kristi ja Alar Voogla üheskoos Gert Kristjan Rungiga Foodbit kiirpoe. Lähiajal peaks turule tulema ka Bolt Market. Mida arvavad kiirpoodidest aga suuremad jaeketid?