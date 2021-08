Aasta tagasi lubati töötutel tööampse tegema hakata. Naised on võimalust kasutanud märksa usinamalt kui mehed

Kõige enam tööampse on esimese aasta jooksul tehtud klinditeeninduse ja kaubanduse valdkonnas. Neile järgnevad toitlustus, majutus, puhastusteenindus ja ehitus. “Kuude lõikes on palju tööampse tehtud ka näiteks sotsiaaltöö-, hooldustöö-, hariduse-, dokumendihalduse-, iluteenindusevaldkonnas.”

Keskmine tööampsude kestvus ühe kuu vältel on 2 - 3 päeva. See viitab sellele, et tööampse tehakse pigem üksikuid päevi kui järjest kaheksapäevane töötamine.

“Tööampsude puhul on meil väga hea meel, et neid kasutati kohe algusest peale kõikides Eesti maakondades, alates väikesest Hiiumaast, lõpetades pealinnaga ning nii on see olnud terve aasta,” räägib Radik.