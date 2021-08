Politsei saatis riigist välja toidukullerina leiba teeninud tööloata brasiillanna

Samuti rõhutas Püss, et vahele jäädes tööloata isikutele ei halastata: "Tööluba tuleb taotleda enne tööleasumist. See, et inimestele ei anta rikkumise tuvastamisel võimalust tööviisa vormistada, vaid saadetakse riigist välja, on tavapärane protseduur, sest ta on rikkunud talle väljastatud viisa nõudeid."