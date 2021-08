Liidu sõnul näitab parvlaev Tõllu kaasus selgelt seda, miks välistööjõud on niivõrd oluline

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aasa sõnul on parvlaevaga Tõll toimunu hea näide, kuivõrd oluline on omada oskustega inimesi, et reageerida ootamatutele olukordadele. „Peame olema õnnelikud, et Eestis on sellise võimekuse ja oskustega ettevõtte. Muidu oleks pidanud parvlaeva mõnda naaberriiki saatma, kus selle kiire remont vaevalt nii prioriteetne oleks," sõnas Tööandjate Keskliidu juht.

„Eestis kohapeal selliseid spetsialiste ei leia ning ka väljaõpe on pikk, ütles BLRT Grupp AS-i personalidirektor Viktoria Goihinberg selgituseks, miks on ettevõtte meeskonnas arvukalt välistööjõudu. Tema sõnul on ettevõtte ligi 2000 töötaja hulgas erirahvusest inimesi, kes loovad väärtust ning maksavad makse Eesti riigile.

„Tegutseme kaheksas riigis, kuid ainult Eestis on rudimendina säilinud võõrtööjõu kvoot. Kui seadused on ajast veerand sajandit maas, on edasiliikumine võimatu. See on ebanormaalne olukord, mis soodustab skeemitamist ning järelevalvekulude paisumist," taunib Eesti ühe suurema tööandja esindaja valitsuse senist poliitikat.

21.juulil Kuivastu sadama kaid ramminud ja seetõttu kahjustada saanud parvlaev Tõll võib liinile naasta juba 10. augustil, on öelnud TS Laevad. Seda oodatakse väga, sest laeva puudumine mõjutas nii Saare- kui ka Hiiumaa elanike ja ettevõtjate liikumist, rääkimata saartele saabuvaid külalisi.