Piirangutest vabanemine pani mühinal tõusma väljas söömise ja majutuse hinnad. Reisifirmad said aga eriti hea loosi

Ettevaates on oodata tarbijahinnaindeksi jätkuvalt kiiret kasvu. Toornafta kõrgem hind toidab inflatsiooni kuni aasta viimaste kuudeni, mil nõrk võrdlusbaas tasapisi taandub. Elektri hinnatõus peaks järgnevatel kuudel veidi aeglustuma, kuid jääb endiselt tugevalt sõltuma ilmastikust ning ka erakorralistest riketest ja hooldustöödest trassidel. Sügisel muutub hinnatõus suure tõenäosusega laiapõhjalisemaks, sest pensionisüsteemist vabaneva raha mõjul suureneb nõudlus tööstuskaupade järgi aga ka erinevate meelelahutus- ja vaba aja teenuste järgi. Tööstuskaupade hinnatõusust on märke näha olnud juba suve esimestel kuudelgi, kuid seni on see koondunud suuresti ehitusmaterjalide hindadesse. Arvestades, et jaekaubandus on juba tugeva hoo sisse saanud (I poolaastal + 11%), võib septembris lisanduv rahasüst ilma liigse pingutuseta temperatuuri majanduses kõrvetavalt kuumaks kruttida.