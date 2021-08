Napp tulemus. Karm ehitushindade tõus pani vallavolikogu uue koolihoone ehituse üle hääletama

Eelnõu kohaselt pidi vallavolikogu otsustama, kas on nõus sõlmima hankelepingu Kärdla põhikooli uue õppehoone ehitamiseks kogumaksumusega 6,4 miljonit eurot, millest 3,4 miljonit on riigipoolne toetus. See tähendab, et esialgselt planeeritud valla omaosalust - 1,6 miljonit eurot - tuleb suurendada 1,4 miljoni võrra.