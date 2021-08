Tallinnas pesitsevast krüptokihlveoärist sai legendaarse Brasiilia jalgpalliklubi särgisponsor

Ettevõtte nimeks on Heathmont OÜ. Selle käive on kasvanud aastatega hüppeliselt. Kui 2018. aastal oli see veel 7,3 miljonit eurot, siis järgmisel aastal juba 11,8 ning möödunud aastal ligi 15,7 miljonit eurot. Kahel viimasel aastal on puhaskasum olnud 1,3 miljoni euro kandis. Heathmont OÜ töötajate arv Eestis on 251. Omanikuks Heathmont Group OÜ, mille suurosanikud on Timothy John Heath (70,83%) ja Reio Piller (18,75%).