Aidu tuulepark. Foto: Rauno Volmar

Oksjonikeskus.ee keskkonda on ilmunud pakkumine, mida seal just tihti näha ei saa. Nimelt müüb kohtutäitur avalikul enampakkumisel 10-protsendilist osalust tuulepargi projektis. Täpsemalt on tegu kurikuulsa Aidu Tuulepargiga ning hätta on sattunud Oleg Sõnajala üks firmadest. Täitur on juba neli korda müüki alustanud, nüüd on hinda oluliselt langetatud.