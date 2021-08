Väga suured auhinnad. Amazon otsustas töötajaid vaktsineerima meelitada, sundi aga kardetakse

Amazon jagab välja kaks 500 000 dollarit väärt peaauhinda, mis makstase välja rahas. Lisaks on aga jagamisel autod ja puhkusepaketid. Osaleda saavad kõik eesliini töötajad, kes tõestavad, et nad on COVID-19 vastu vaktsineeritud.

Amazon ei soovi oma 1,3 miljonit töötajat vaktsineerima sundida, kuid loodab ettevõttesisese loterii peale. Selle nimi on „Max Your Vax". Loteriist anti teada eile ning samal päeval öeldi ka, et nende logistikakeskustes peavad töötajad alates 9. augustist kandma maski. Isegi, kui nad on vaktsineeritud. Alates maikuust on vaktsineeritud töötajad saanud tööd teha ka maski kandmata.

Varem on Amazon vaktsineeritud töötajatele pakkunud lisatasuks 80 dollarit. Surve Amazonile aina suureneb, sest online-müük kasvab ja firma peab aina avama uusi keskusi. Arvatakse, et Amazon ei muuda vaktsineerimist kohustuslikuks, kuna nad pelgavad, et nende vaktsineerimisvastased töötajad otsivad siis uue töökoha.

Kokku on Amazon välja pannud 18 auhinda. Nende väärtus on 2 miljonit dollarit. Lisaks kahele poole miljoni dollari suurusele rahalisele auhinnale on veel kuus 100 000-dollarilist sularahaauhinda, viis uut autot ning viis puhkusepaketti.

Amazoni kõneisik Kelly Nantel ütles, et ettevõte usub sellesse, et eesliini töötajate kaitsmisel on väga oluliseks vahendiks vaktsineerimine. „Oleme uhked, et oleme viinud ettevõttes kohapeal läbi üle 1100 vaktsineerimisürituse, et teha see meie töötajaile ja nende peredele võimalikult mugavaks," ütles ta.

Amazoni aktsia kukkus eile 0,9% 3344,94 dollari peale. Alates eelmise aasta algusest on aktsiahind kasvanud siiski üle 80 protsendi.