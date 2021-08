Foto: Aly Song / Scnnpix

On teada fakt, et USAs saavad tegevjuhid väga kopsakat töötasu. Bloombergi värske raport näitab, et ka 2020. aasta ei olnud siin teistest erinev, kuid summa, mille sai esikohal asuv Elon Musk on suisa uskumatu.