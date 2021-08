Tänasest kehtima hakkavad piirangud mõjutavad ettevõtlust märkimisväärselt, kuid majandus jääb avatuks

9. augustist on sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ja õues kuni 100 osalejat. See tähendab, et suur osa teenusepakkujaid peab hakkama kontrollima klientide vaktsineerimistõendit või koroonaproovi negatiivset tulemust. Kui korraldaja tagab kõikide nakkusohutuse ja selle kontrolli, siis võib sisetingimustes osaleda kuni 6000 ning välitingimustes kuni 12 000 inimest. Kuni 18-aastased saavad osaleda noorsootöös ja huvihariduses, samuti sportida ning treenida osavõtjate arvu piiranguta.

Kuidas pääseb nüüd spaasse, kinno, teatrisse ja restorani? Loe alljärgnevast loost.