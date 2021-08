Riik loodab uuel aastal mobiil-ID asemel uue lahenduse kasutusele võtta

Mobiil-ID kasutajaid on Eestis praeguseks üle 225 000, populaarsemaks on osutunud sama ettevõtte teine lahendus Smart-ID, millel on Eestis kasutajaid 580 000. Smart-ID eeliseks võib pidada seda, et teenus ei ole seotud SIM-kaardiga ja on kasutajale tasuta.