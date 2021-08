Aeg palgaläbirääkimisteks? Palgapakkumised kasvasid veerandi võrra

Viimase kahe aastaga on enim kasvanud tipp- ja keskastmespetsialistide palgapakkumised. Üle 10% on kerkinud palgapakkumised ka kutsetöötajatele ja teenindus- ning müügivaldkonna töötajatele suunatud tööpakkumistel.

„Viimane aasta on suurendanud soovi töötada paindlikumalt kui varem ja tõenäoliselt näeme ka edaspidi tööjõunõudluse kasvades kaugtöö ümber ehitatud motivatsioonipakette. See aga ei tähenda, et raha ei oleks enam tööd vahetades tähtis. Vastupidi, töötasu on ja jääb üheks olulisimaks faktoriks, mille põhjal langetatakse kandideerimisotsus,“ leiab Auväärt.