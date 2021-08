Prisma laieneb jõudsalt ning avab järgmise poe Harjumaa väikelinnas

“Roo Prisma hakkab sarnaselt teiste Prismadega olema väga laia tootevalik. Kauplusesse on planeeritud Food Marketi ala, kust on võimalik soetada värsket liha ja kala, samuti värskeid valmistooteid. Roo Prisma avamisega Harkus loome juurde üle 20 töökoha,” ütles Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Roo Prisma ehitus algab juba sel kuul ja hoone valmib tuleva aasta sügiseks. Uus keskus rajatakse arenevasse piirkonda Harku järve läheduses. Keskuse üldpind on 3300 m2, millest Prisma pindala on 2500 m2.

„Roo tänava kinnistu asukoht on logistiliselt väga soodne. See asub linnapiiril, on väga heas ühenduses magistraalteedega ning piisava suurusega, et tagada klientidele mugav ligipääs ja parkimine,“ ütles hoone arendaja, Capital Milli ehitusjuht Silver Neemelo. „Asukoha atraktiivsust tõstab veelgi Paldiski mnt ja Järvekalda tee lähedus, mida läbivad päevas tuhanded autod.“

Hoone on kavandatud A-energiaklassi hoonena. “Prisma jaoks on väga oluline, et meie tegevuse jalajälg keskkonnale oleks võimalikult väike ning Roo Prisma projekteerimise ja ehitamise käigus on seda silmas peetud. Näiteks kasutame kauplustes vaid LED-valgusteid ning suuname tehnosüsteemide jääksoojuse hoone kütmisesse,” lisas Kilpiä. Kaupluse jahutamine toimub CO2 baasil, et mitte eritada kahjulikke gaase. Kaupluse juurde tuleb laadimispunkt elektriautodele.