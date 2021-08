DB Schenker ostis suure Soome logistikafirma

AS Schenker Eesti juhatuse liikme Kristo Vrageri sõnul on omandamise eesmärk tugevdada DB Schenkeri positsiooni Soomes ning laiendada kohalikku maismaatranspordi võrgustikku. „Soome on Eesti suurim kaupade ekspordipartner ning sealse võrgustiku laienemine mõjutab positiivselt ka meie vedusid,“ ütles Vrager.