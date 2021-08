Skandaalne tööjõuvahendusettevõte plaanib Eestisse Indiast tööjõudu tooma hakata

Malta Today kirjutas tänavu mais , et Recruitgiant peab kullerite töötasust teatud juhtudel kinni lausa kuni poole. See läheb vastuollu Malta seadustega, mis ei luba palgast vahendustasudena sentigi kinni pidada.

Leedukast juht aga eitab kõiki süüdistusi. "Me ei võta värvatavatelt mingeid teenustasusid. Kui midagi makstakse, siis läheb see kohalikele India vahendajatele."

Lisaks ütles Mikalauskas Malta Todayle, et tal või ühelgi temaga seotud ettevõttel isegi ei ole Suurbritannias pangakontot. "Kõik töötajad saavad enda töötasu täies mahus pangakontole, vastupidised väited on valed ning igasuguste tõenditeta," väitis Mikalauskas.

Nüüd aga plaanib Recruitgiant siseneda ka Eesti turule. „Lockdowni-järgne tööturg on hakanud lõpuks näitama veenvaid taastumismärke. Tööjõupuudus on sageli tõsine takistus mitmete äride arengu teel, pidurdades samas ka riigieelarvete tulude laekumist. Oleme Eesti turgu analüüsinud ja näeme vajadust värbamisteenuste järele, eriti seoses personali leidmisega välismaalt. Meie kogemus teistes riikides näitab, et töötajate puudus kasvab nii Eestis kui kogu Euroopas. Näiteks on ainuüksi Poolas puudu 500 000 töötajat,” vahendas Mikalauskase sõnu täna hommikul Eesti meediaportaalidele saadetud pressiteade. "Me näeme Eestis suurt turupotentsiaali – kui Põhja-Euroopa keskust, kus innovatiivsetest äriideedest kasvavad välja edukad ettevõtted."