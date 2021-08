PUUST JA PUNASEKS | Kas kollane vaktsineerimispass on piisav tõend? Kõik, mida pead koroonapassi kohta teadma!

Foto: kriis.ee

Tänasest, 9. augustist rakenduvad sise- ja välisüritustele karmimad piirangud. Juhul, kui siseüritusel on üle 50 ja välisüritusel üle 100 inimese, tuleb ette näidata vaktsiinitõend ehk koroonapass. Mis see koroonapass aga täpsemalt on ja kuidas seda kasutada?



Küsimustele andsid vastused majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Laura Laaster ja sotsiaalministeeriumi meedianõunik Eva Lehtla.