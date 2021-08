Bolti tõukerattaid saab nüüd laenutada ka mereäärses kuurortlinnas

“Oleme sel hooajal laienenud lausa seitsmesse Eesti linna ja meil on väga hea meel, et enne suvehooaja lõppu saame viimaks tegevust alustada ka Kuressaares. Kohalikud saavad sõita Bolti uue tõukerattamudeliga Bolt 4, mis loodetavasti võetakse saarlaste seas hästi vastu,” ütles Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev.

Lilišentsev lisas, et tõukerattaga sõites peab järgima ohutusreegleid ning arvestama liiklusolude ja ilmastikutingimustega. “Tuletame kõigile meelde, et tõukerattaga tohib korraga sõita üks inimene ja võimalusel peab kandma kiivrit. Vastutustundlikult liigeldes saame kaitsta nii iseennast kui teisi õnnetuste ja ohtlike olukordade eest,” lisas Lilišentsev.

Esmakordsel Bolti tõukeratta kasutamisel kuvab rakendus sõitjale tõukeratta kasutusjuhendi. Tõukeratastega saab liikuda maksimaalselt 25 km/h, kuid iga sõitja peab seejuures veenduma, et valitud kiirus oleks talle endale ja teistele liiklejatele ohutu. Sõidu lõppedes tuleb kasutajal tõukeratas jätta kõnnitee äärde nii, et jalakäijatele on ruumi vähemalt 1,5 meetrit. Piirkonnad, kuhu tõukeratast jätta võib, on rakenduses oleval kaardil tähistatud. Tõukeratast saab rentida alates 16. eluaastast.