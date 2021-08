TEGUSAD VÄIKESADAMAD | Endine riigikohtu esimees pani kõik säästud sadamasse: Eesti ei ole veel mereriik

Ligi 30 aastat tagasi ostis Raski pere Alliklepasse suvekodu. Siis ei teadnud Märt Rask veel, et aastakümneid hiljem on just tema ja poeg Ramon need, kes veavad projekti, mis toob piirkonda selle esimese sadama. Kui tavaliselt taastatakse vanu kalurikolhooside või piirivalvesadamaid, siis tuliuus merevärav kantakse maailmamerede kaardile harva. Lääne-Harju vallas asuv Alliklepa on just üks neist ja praeguseks on see kaardil juba olemas. Rask ütleb, et kui sadamat ei ole merekaardil, siis seda ei olegi olemas.

Ta ütleb, et ehkki hambamehed on rääkinud „Raski äriprojektist”, siis oleks see tema sõnul küll väga kehv projekt. „Suvaline killustikuga kaetud parkimisplats Tallinna kesklinnas teenib ühe päevaga rohkem tulu kui Alliklepa sadam aastaga,” esitab ta karmi võrdluse.