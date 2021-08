Ameerika poekett maksab töötajatele helge boonuse, kui nad loobuvad oma suvepuhkusest

Mõnele täistööajaga töötajale on pakutud lisatasu 200 dollarit nädalas ja teistele kuni 500 dollarit.

Ettevõte otsust lisada iganädalasi lisatasusid peetakse jõupingutusteks hoida äri võimalikult heal tasemel tihedal tööturul. Teised suured jaemüüjad on teatanud uutest hüvedest ja maksavad boonust sarnastel põhjustel.

Aprillis teatas Amazon paljudele oma töötajatele ligi 1000 dollari suurustest boonustest ja palgatõusust. Sel nädalal teatas CVS, et tõstab oma tunnipalka ja kaotab haridusnõuded, et meelitada ligi ja hoida töötajaid. CVS ütles, et tunnitasude järkjärguline tõstmine algab sel kuul.