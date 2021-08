Sõidujagamisettevõtted põletavad investorite raha kiiremini kui kamin, kuid riskikapitaliste see ei häiri. Miks?

Sõidujagamis- ning toidukullerteenused on viimastel aastatel linnades aina enam kanda kinnitanud. Küll aga on vähem tähelepanu pööratud faktile, et ükski suur antud sektoris tegutsev ettevõte pole veel kasumisse jõudnud, kirjutab Helsingin Sanomat.

Näiteks Uber läks börsile 2019. aastal ning on sellest hetkest saati põletanud üle 13 miljardi euro investorite raha. Analüütikud ennustavad, et taoline trend jätkub ka tuleval aastal.

Eelnevat arvesse võttes võiks eeldada, et kogu sektor ei paku investoritele liialt huvi. See ei vasta aga tõele. Investorid näevad, et liikuvus ja transport on ülisuure potentsiaaliga valdkonnad ja on valmis raha aina enam peale viskama.

Loe edasi, mida näevad investorid võimaliku lahendusena ja miks on nad valmis praegu nii palju raha põletama.