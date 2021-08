Merkol jälle Lätis vesi ahjus: konkurentsiamet nõuab tütarfirmalt ligi 2,7 miljonit eurot

"SIA Merks ja AS Merko Ehitus ei nõustu konkurentsinõukogu otsusega ning plaanivad selle vaidlustada Läti halduskohtus 30 päeva jooksul," teatas Merko. "AS-ile Merko Ehitus valmistab pettumust, et Läti konkurentsiamet on sellise otsuseni jõudnud. Mis tahes võimalik ausa konkurentsi rikkumine on vastuolus kontserni tegevuspõhimõtete ja väärtustega. Kontsern järgib kõigil koduturgudel seadusi ja kontsernis kehtestatud ärieetika reegleid ning jätkab koostöös tütarettevõtete juhtkondadega vajalike meetmete rakendamist regulatiivsete riskide vähendamiseks tulevikus."