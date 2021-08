Läti kütuseketi ostnud Olerexi emafirmat ootab lõunanaabrite juures tihe konkurents

Titovs märkis, et Eestis on uue Kool Latvija omanikule Aqua Marinale kuuluv Olerexi võrk ulatuslik - üle 80 jaama. Lätis seevastu omab Kool praegu suhteliselt vähe jaamu - 10, peamiselt Riias ja selle ümbruses.

„Kütuse jaemüügivõrgu arendamine ja kvaliteedi tagamine on keeruline ja keeruline meetmete kogum, mis nõuab suuri investeeringuid - investeeringuid mitte ainult visuaalse välimuse muutmiseks, vaid ka kütusevarustuse ja ladustamise protsessi, investeeringuid terminali ja bensiinijaamadesse," leidis Titov.

Samas tunnistas ta, et konkurents turul on juba ammu olnud väga tihe - Lätis on kaks korda rohkem tanklaid majanduslikult aktiivse elaniku kohta kui näiteks Saksamaal.

"Ja konkurentsi süvendab ka asjaolu, et see on väga territoriaalne. Järelikult konkureerivad kõik olemasolevad kütuseturu mängijad omavahel iga kliendi pärast," lisas ta.

"Loomulikult on võistlusmeetodid erinevad: katsed meelitada ligi kliente kõige atraktiivsema kütuse hinnaga, parema kütusekvaliteediga, lisatanklate või klientide lojaalsuspakkumistes," kommenteeris Titov ja rõhutas, et ausa konkurentsi võitja on alati klient.

Eelmisel nädala teatas Olerexi emaettevõte aktsiaselts AQUA MARINA, et ostab Läti tanklaketi KOOL. Juhatuse liige Antti Moppel sõnas, et just aktsiisitõusuks valmistumine oli üks põhjuseid, miks otsustati lõunanaabrite tanklakett osta.

“Kõrge diislikütuseaktsiisi ajal aastatel 2016–2020 moodustas meie käive Olerexi Leedu tanklates ning välispartnerite juures kuni 13% Olerexi kogukäibest, mis arvestades meie müügimahte Eestis on väga oluline summa. Tänu KOOLi tanklavõrgule on nüüd pärast 2022. aastal toimuvat aktsiisitõusu meie klientide käsutuses Olerexi jaamad nii Lätis kui ka Leedus,” kirjeldas ta.