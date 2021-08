Teisisõnu tohib eraüritusele kokku tulla nii palju kui tahes inimesi, ilma et oleks vaja nende nakkusohutust kontrollida. Mida arvavad sellisest korraldusest Eesti üritusfirmade juhid?

Peoinventarifirma Funrent tegevjuht Rauno Viljarand nendib, et olukord paneb imestama. "Teatud ebavõrdus siin on tõepoolest, et oma koju sünnipäevale või pulma võib kutsuda nii palju inimesi kui soovid, kuid seda ei või teha nt restoran või mingi muu asutus,’’ selgitas ta.