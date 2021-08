Eraisik tegi veebilehe, mis koondab kohti, kus koroonapassi vaja ei lähe. Loetelus ka suured tegijad

Valitsuse kehtestatud piirangud on toonud alates sellest nädalast kaasa olukorra, kus toidukohtadel on võimalik kõige rohkem 50 klienti siseruumidesse lasta ilma kontrollita, kuid alates 51. külastajast peavad nad veenduma, et kliendil oleks olemas kas COVID-19 vastu vaktsineerimist kinnitav pass, haiguse läbipõdemist tõendav pass või kiirtesti tulemus. On aga ka neid kohti, mis on välja öelnud, et nemad ei ole sellise korraldusega nõus.

Nüüd ongi loodud veebileht, kus neid kohti üles rivistatakse. Sellist lehte on kõigil oskuste olemasolul võimalik ise teha. Veebilehe looja on eraisik, kelle nime ei ole võimalik tuvastada.

Veebilehe päises on lause: kohad, kuhu saad ilma COVID-i passita – seaduslikult!

Seejuures ei tooda lehel vähemalt veel välja neid kohti, kes piirangutest kinni ei pea. Loetletud on kohti, mis üle 50 kliendi sisse ei lasegi. Seega midagi ebaseaduslikku need kohad ei tee, kuid tõendeid kontrollida ka ei taha.

Vaid baar Uus Laine kohta on info, et nende uksel saab teha viie euro eest COVID-i kiirtesti. Scotland Yard on valinud pühapäevast neljapäevani maksimaalselt 50 inimese sisse laskmise variandi. Nädalavahetustel saavad sisse ainult vaktsineeritud.

Täna juba meedias kajastatud Komeet (loe siit) on samuti seadnud 50 inimese piiri, nagu ka NOP Kohvik ja Pood, Gourmet Coffee, Lossikohvik ja WÖÖR rannakohvik. Restoranidest on mainitud Amalfit, mis on piiri seadnud 49 peale. Guru Restoran ning kolm Vapiano söögikohta (Solaris, Foorum, Ülemiste) on ka otsustanud kontrolliga mitte tegeleda ja lasevad sööma-jooma kuni 50 inimest.

Lisaks toidukohtadele on ära märgitud ka jõusaalid ja fitness-klubid. Nii on välja toodud viis MyFitnessi klubi (Balti Jaama Turg, Viru, Postimaja, Kristiine ja Solaris). Samasuguse valiku on teinud ka neli Gym! klubi (Vanalinn, Ülemiste, Mustika ja Tehnopol).

Loo kirjutamise ajal ilmus veebilehele ka Lido Ülemiste nimi. Ka sinna üle 50 inimese korraga ei saa.