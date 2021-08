Eesti kosmosevaldkonna idufirma kaasas miljon eurot

“Meie eesmärgiks on pilvepõhise rakenduse ning sellega seotud teenuse abil vähendada satelliidimissiooni eelarvet üle 80%, pakkudes seejuures laia ning turvalist raadiosidet satelliitidega läbi erinevate maajaamade võrgustike üle maailma. Rõõm on näha, et ettevõtte omanikeringiga liituvad investorid, kellel on hea oskusteave kosmose, tehnoloogia ning infrastruktuurivaldkonnas ja kes aitavad kaasa ettevõtte edasisele arengule,” tõdes Spaceiti tegevjuht Silver Lodi.