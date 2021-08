Hüvasti rattad, tere elektritõukerattad: Elroni rattapilet enamikule elektritõukeratastele ei rakendu

„Igas riigis on olukord erinev, mistõttu on erinevad ka rataste veo reeglid. Meie eripära on see, et meil ei ole rongides piisavalt ruumi, mis ei luba rataste jaoks täiendavaid kohti luua, kuigi soov rattaga rongi tulla üha kasvab," kirjeldas Kongo toona otsust, miks rattapilet tuleb kehtestada.