Värske uuring kinnitab levinud arvamust: kõige enam liiklusõnnetusi juhtub just selle autoga

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk ütles, et aastast aastasse võib kahjude esiviisik veidi muutuda, aga üldises pildis on see sarnane, sest eelistatud automargid turul on jäänud sarnaseks.

„Kõige enam liiklusõnnetusi on arvuliselt põhjustatud BMW-ga, kuid suurimad kahjusummad on välja makstud Subaru, Nissani ja Fordi remondiks,“ lausus Mürk.

Ta lisas, et selle aasta alguse tendents on sarnane eelmiste aastatega – kaskos on juhtunud kõige enam kahjujuhtumeid Toyotaga ning liikluses BMW-ga. Sel aastal aga kuulub kõige suurem liikluskahju hüvitise summa ka BMW-le, mis oli pea 22 000 eurot.

Kõige sagedasemad kahjud nii liikluskindlustuses kui kaskos on tagant otsasõidud, lisaks on suuremate kahjude seas ka kokkupõrked metsloomadega.

„Gjensidige kindlustus hüvitas eelmisel aastal sõidukitele tekitatud varalist kahju kokku summas pea miljon eurot, selle hulgas esiklaasikahjusid kogusummas 200 000 eurot,“ ütles Mürk.

Kahjujuhtumitega on seotud sagedamini need sõidukid, mida on ka liiklusregistris rohkem, kuna nende hulk igapäevases liikluses on suurem. Transpordiameti statistika näitab, et eelmise aasta septembri lõpu seisuga kuuluvad TOP 5 Eestis eelistatud automarkide hulka Volkswagen, Toyota, Audi, BMW ja Ford.

Eesti liikluskindlustuse fond (LKF) toob välja 2020. aasta enimlevinud sõiduautode kahjusageduse automarkide lõikes, kus esikolmikus on Land Rover, BMW ja Lexus. Kahjusagedus väljendab liiklusõnnetuste arvu 100 auto kohta.

LKF rõhutab seejuures, et kõik statistikas kajastatud automargid võimaldavad ühtemoodi turvaliselt teedel ja tänavatel liigelda. Ühe või teise sõiduauto margi kahjusageduse kõrgem väärtus ei viita antud marki sõiduki ebaturvalisusele, vaid pigem sellele, et teatud tüüpi riskikäitumisega sõidukijuhid eelistavad ühte või teist marki sõidukeid.