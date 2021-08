Kolm nippi, kuidas suvilas töötamist lihtsamaks muuta

Planeeri oma päeva





Kas teadsid, et oled produktiivsem, kui jaotad oma tööpäeva kolmeks osaks:

Go Zone:

paar tundi, kus keegi sind ei sega, et saaksid keskenduda ühele olulisele ülesandele. Selline osa ei tohiks kesta kauem kui kaks tundi, et sa end liialt ei väsitaks.

Slow Zone:

ülejäänud osa tööpäevast, mis on täidetud meilide, koosolekute ja muude jooksvate küsimustega.

No Zone:

üks või kaks tundi sinu tööpäevast, kus võtta korra aeg maha: päevita, mängi lastega sulgpalli või käi marjapõõsaste vahel tikreid söömas. Kui viid korra mõtted pealtnäha mujale, jätad alateadvuse vabalt töötama, et see saaks üllatada sind uute ideede ja lahendustega.



Ära jää hotspot’ile lootma



Mõtle korra, milliseid seadmeid sa töötamisel kasutad. Telefoni, arvutit, tahvlit, võib-olla isegi nutikella? Kui neid on rohkem kui üks, on kasulik võtta seadmete peale üks internetipakett, mida oma soovi järgi vabalt jagada. Sellist võimalust pakub Eestis ainukesena Telia Mobiine Äri, kus saab tellida igasse seadmesse lisa-SIM-kaardi. Tänu sellele pääsed ka hotspot’i tegemisest, mis raiskab telefoniakut.



Mõtle tööks vajalikud vahendid hoolikalt läbi



Me ei räägi pelgalt mugavast toolist ja lauast, ehkki ka need on äärmiselt tähtsad. Mõtle samm edasi – milliseid seadmeid ja rakendusi kasutad igapäevatöös? Näiteks sülearvuti puhul on kasulik varustada end ka 4G-taskuruuteriga, et lihtsasti internetti jagada. Rakenduste puhul on kasulik hoida aga kõik asjad üheskoos: kalender, meilid, pilvesalvestusruum ja võimalus teha veebikoosolekuid. Sellist varianti pakub näiteks Microsoft 365, kus saab valida ka eri suuruses pakettide vahel.

Ehkki kaugtöö pole kellegi jaoks enam midagi uut, võib perega maal olemine ja samal ajal töötamine kujuneda parajaks väljakutseks. Seda hõlbustavad päeva planeerimine, mis aitab leida aega nii puhkuseks kui ka tööks; õiged seadmed ja rakendused, et muuta töö tõeliselt kaasaskantavaks; ning Mobiilne Äri, mis tagab kvaliteetse internetiühenduse igas seadmes, igas paigas. Tänu nendele nippidele võid kindel olla, et saad suvilas nii töötada kui ka suve nautida!