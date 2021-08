Võiks kaaluda kaotamist? Endiselt kogutakse maksu, millest on üha vähem kasu

Pikalt Eesti turul tegutsenud üleilmse tervishoiukontserni Hoffmann-La Roche siinse haru Roche Eesti OÜ tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi ütleb, et nende kulutused töötajate tervisele on märkimisväärsed. „Kasutame 400-eurose maksuvabastuse aastas ja peale selle ligi kahekordne kulu läheb maksustamisele,” sõnab Mägi-Lehtsi. Umbes kahekordse kulu eest, mida maksustakse, peab ettevõte tasuma 66,25% ulatuses tulu- ja sotsiaalmaksu.

Kuigi tööandja osa kulutusi töötajate terviseedendusele – nagu spordile, taastusravile, psühholoogilisele abile ja tervisekindlustusele – on juba 2018. aastast olnud erisoodustusmaksust vabastatud, on sellele seatud ülempiiriks 100 eurot kvartalis töötaja kohta. Pealegi on hulk teenuseid, mida pole maksu alt vabastatud. Mida arvavad ettevõtjad? Kas küsimus on ikka ainult ühes maksus või kogu maksusüsteemis, mis tuleks kohandada ühiskonna tegelikele vajadustele?