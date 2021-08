Eve Peeterson Erakogu

Startup Estonia ja Eesti e-residentsuse programmi värskest analüüsist selgub, et e-residendid on asutanud ligi kolmandiku Eesti idufirmadest - SUE andmebaasi kogutud ligi 1200 Eesti start-up ettevõttest 348 on asutatud Eesti e-residentide poolt.