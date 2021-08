Ettevõtteid ei paina enam tarnekriis, vaid tööjõupuudus

“Kui varasemalt oli Eesti Baltikumis number üks, siis nüüd on Leedu nii investeeringute kui ka inimeste meelitamisel meist oluliselt atraktiivsem sihtkoht,” ütleb Harttunen ning lisab, et isegi väga konservatiivsed riigid nagu Ungari ja Poola on mõistnud atraktiivseks tööjõu liikumise sihtriigiks olemise tähtsust ning meelitavad lähiriikidest töötajaid, hoolimata oma konservatiivsest maailmavaatest.